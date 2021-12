Geht eine Kundin an die Kasse, möchte einen höheren Betrag in bar abheben und fragt, ob dies möglich sei. Auf die Frage der Kassiererin, von welchem Konto, antwortet die Kundin nur: „Ist mir egal“. Der Witz mag etwas altbacken rüberkommen, aber als Kurzvideo in Form eines Sketches wurde er b...