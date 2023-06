Bereits am zurückliegenden Sonntag wurden bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Straße „Obere Vorstadt“ in Kupferzell drei Personen verletzt.

Ursache unbekannt

Am Abend gegen 18 Uhr gerieten die 26, 31 und 27 Jahre alten Männer aus unbekannter Ursache in Streit, meldet die Polizei. In dessen Verlauf soll sich der Jüngste mit einem Küchenmesser bewaffnet und die anderen beiden bedroht haben.

Dem 27-Jährigen gelang es laut Polizeiangaben, dem Angreifer das Messer abzunehmen. Doch dabei zog er sich eine Schnittverletzung zu. Bei der darauffolgenden Rangelei wurden auch die beiden andern Beteiligten verletzt.

In Psychiatrie überstellt

Der stark alkoholisierte 26-Jährige wurde von den eintreffenden Polizisten vorläufig festgenommen.

Alle Beteiligten mussten nach der Auseinandersetzung in Krankenhäusern behandelt werden. Der Angreifer wurde nach seiner Behandlung in eine psychiatrische Klinik überstellt.