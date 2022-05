Was war denn da los? In Gerabronn musste die Polizei einen Mann wegen Pöbeln und Exhibitionismus in Gewahrsam nehmen.

Auf Parkplatz festgenommen

Am Mittwochmorgen gegen 10.40 Uhr wurde der Polizei ein Mann auf einem Kundenparkplatz im Narzissenweg gemeldet, der dort Passanten anpöbelte. Als die alar...