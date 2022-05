Ein 63-jähriger Mann sitzt erneut in Gewahrsam, nachdem er am Donnerstag kurz nach 9 Uhr wieder auf einem Kundenparkplatz im Narzissenweg unterwegs war und dort Kunden der Geschäfte belästigte. Bereits am Mittwoch pöbelte er dort Passanten an und zeigte anschließend den Polizeibeamten sein G...