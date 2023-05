Vermutlich waren es Windkraftgegner, die in der Nacht zum 1. Mai an dem historischen Brückenbauwert zwischen Grasbödele und Haalplatz zugange waren. Die Unbekannten montierten am First des Sulferstegs einen Propeller mit 1,5 Meter Durchmesser. Wie die Polizei mitteilt, entstand durch die Verschraubung in den Holzbalken geringer Sachschaden. Außerdem wurde eine Stoffpuppe als Modell eines getöteten Schwarzstorchs angebracht. „Aufgrund mehrerer Aufkleber, die in der Umgebung angebracht waren, ist darauf zu schließen, dass die Unbekannten gegen die Errichtung weiterer Windräder demonstrieren wollten“, schlussfolgert die Polizei. Da kein Verantwortlicher ausgemacht werden konnte, wurde der Propeller durch den Bauhof der Stadt abmontiert.