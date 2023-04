Ja, natürlich gehört es in der Ausbildung auch dazu, die etwas unliebsamen Jobs zu erledigen: Botengänge, saubermachen, Ersatzteile besorgen. Doch das bedeutet nicht, dass man als Lehrling keine Verantwortung trägt. Denn es gibt viele Berufe, in denen Azubis mit extrem wertvollen Materialien arbeiten oder große Geldsummen bewegen. In der aktuellen Ausgabe des Azubi-Magazins „Next Step“ stellen wir einige Beispiele vor.

Zum einen Linda von Wiczk, die sich in Schwäbisch Hall zur Goldschmiedin ausbilden lässt. In Ihrem Beruf sind Kreativität und Genauigkeit gefragt. Und natürlich auch eine gewisse Portion Respekt vor den teuren Materialien, mit denen sie tagtäglich arbeitet. Die ganze Story findet ihr hier.

Wer kurz vor seinem Schulabschluss steht, aber noch nicht weiß, was er oder sie später beruflich machen möchte, findet vielleicht Inspiration in unserem kleinen BFD-Special. Wir stellen unter anderem Mia Kümmerer vor, die ihren Freiwilligendienst beim Deutschen Roten Kreuz absolviert. Hier geht es zum Beitrag.

Clueso auf dem Cover

Außerdem gibt es auch jede Menge „Macher“ im Magazin, die die Karriereleiter schon erklommen haben und zeigen, was in der Berufswelt alles möglich ist. Eine davon Doreen Stier, die ihr Mechatronik-Studium als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat und jetzt als Entwicklungsingenieurin beim Maschinenbauer Bausch+Ströbel in Ilshofen arbeitet. Hier könnt ihr ihre Story nachlesen.

Next-Step-Titelstar ist dieses Mal Sänger Clueso. Welche Ausbildung er als Jugendlicher angefangen, aber doch wieder abgebrochen hat, und warum er bei seinem neuesten Album alles anders machen wollte, erfährst du hier