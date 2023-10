Der Prozess gegen Löwensteins Bürgermeister Klaus Schifferer beginnt am Donnerstag, 19. Oktober, um 9 Uhr. Das teilte das Landgericht Heilbronn am Mittwoch dieser Woche mit. Die insgesamt sieben Fortsetzungstermine finden statt am 25. Oktober um 10 Uhr sowie am 27. Oktober, 31. Oktober, 21. Novem...