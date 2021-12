Selbst der Nikolaus muss draußen bleiben. Als er neulich zum Nikolaustag höchstpersönlich und mit Geschenken beladen an den Gaildorfer Kindertagesstätten in Ottendorf und Großaltdorf aufkreuzte, war am Fenster Schluss. Seine Geschenke wurde er natürlich trotzdem los, die Kindergartenkinder in...