Um den Energieverbrauch zu senken und wichtige Ressourcen einzusparen, ist das Landratsamt zwischen Weihnachten und dem 6. Januar 2023 geschlossen. Eine Notbesetzung ist in einzelnen Ämtern in dieser Zeit während der üblichen Geschäftszeiten für dringende Angelegenheiten eingerichtet. Ab dem 9. Januar 2023 ist die Landkreisverwaltung wieder wie gewohnt geöffnet. Die Zulassungsstelle in Crailsheim ist vom 27. bis 30. Dezember und vom 2. bis 5. Januar für vereinbarte Termine geöffnet. Die Führerscheinstelle in Crailsheim ist am 27. und 29. Dezember sowie am 3. und 5. Januar ebenfalls für vereinbarte Termine geöffnet. Infos zur Terminvereinbarung gibt es unter www.lrasha.de. Die Zulassungs- und F ührerscheinstelle in Hessental bleibt geschlossen.