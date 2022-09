Landesjazzfestival in Schwäbisch Hall

Marialy Pacheco muss in der Haller Hospitalkirche ungeplant einen reinen Klavierabend geben. Die Stimmung der rund 220 Jazzfreunde beim Eröffnungskonzert des Landesjazzfestivals in Schwäbisch Hall wandelt sich schnell: Aus der Enttäuschung darüber, dass Joo Kraus nicht kommen kann, wird Heiterkeit und Bewunderung für Pacheco – und Vorfreude auf den Tag, an dem sie gemeinsam mit Joo Kraus zurückkommt.