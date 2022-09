Die Gaildorfer Innenstadt wird in absehbarer Zeit zur 30-er-Zone. Das wurde am Mittwochabend im Technischen Ausschuss bekannt gegeben. Die Stadtverwaltung hatte am selben Tag erfahren, dass das Regierungspräsidium Stuttgart den Lärmaktionsplan „wie beantragt“ genehmigen werde. Betroffen sind v...