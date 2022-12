In den Hirschäckern ist Ende Gelände. Das Gewerbegebiet am Fuß des Staufenbergs im Süden der Naturpark-Gemeinde Fichtenberg grenzt ans Landschaftsschutzgebiet. Ohnehin notorisch klamm an Gewerbe- und Bauflächen, strebt die Gemeinde deshalb auch eine Erweiterung in Richtung der Kronmühle an. Et...