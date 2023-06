In einem Haferfeld bei der Sanzenbacher Straße in Rosengarten-Rieden ist bereits am Mittwoch eine Fahrspur entdeckt worden – und am Freitag auf einem Feldweg in der Nähe ein relativ neuer Aufsitzmäher.

Vermutlich fuhr jemand damit durch das Feld, heißt es im Polizeibericht. Zeugen des Vorfalls oder der Eigentümer des Mähers melden sich bei der Polizei, Telefon 07 91 / 40 05 24.