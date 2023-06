Teergeruch liegt am Montagmorgen über dem neuen Kunstrasenspielfeld in Sulzbach-Laufen in der Luft. Der steigt aber nicht vom Platz auf, sondern rührt von den Sanierungsarbeiten auf derB 19 zwischen Sulzbach und Laufen. Davon lassen sich die drei Mitarbeiter der Firma Polytan Sportstättenbau aus ...