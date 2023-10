Die Kunstnacht als Bühne für Kreative wird nicht jedes Jahr angeboten. Doch am Samstag, 14. Oktober, gehen Kunst und Nacht in Schwäbisch Hall wieder eine aufregende Verbindung ein, schreibt die Stadtverwaltung. Zum 13. Mal hat das städtische Kulturbüro das üppige Programm koordiniert und in einem Faltblatt gebündelt.

„Wir sind begeistert von der Kreativität und dem Engagement, das in der Kunstnacht zum Ausdruck kommt. Sie ist für viele eine inspirierende Plattform“, schwärmt Kulturbeauftragte Ute Christine Berger mit Blick auf die aus ihrer Sicht überwältigende Beteiligung.

Von 18 bis 24 Uhr stehen bekannte und weniger bekannte Orte allen Kunstinteressierten bei freiem Eintritt offen. An über 40 Stationen gibt es Ausstellungen, Performances, Musik und Führungen. Regionale, überregionale und internationale Mitwirkende zeigen ein breites Spektrum an Ausdrucksformen.

Auftakt ist um 17.30 Uhr in der Haalhalle mit der Eröffnung der Jahresausstellung des Hohenloher Kunstvereins. Der Stuttgarter A-Capella-Chor „Tonic“ umrahmt die Vernissage.

Tanz auf Marktplatz

Am Marktplatz wird mehrmals „Entlang der Zeit“ aufgeführt, ein zeitgenössisches Tanzstück von Sabine Kraft. Im Wechsel dazu wird der renommierte Stuttgarter Lichtkünstler Laurenz Theinert mit seinem Visual Piano das Rathaus in Szene setzen.

Die Kirchen St. Michael und St. Katharina sind ebenfalls wieder beteiligt und erstmals auch die Kirche St. Joseph. Das Hällisch-Fränkische Museum lockt mit Sonderausstellungen, Musik und Bewirtung. In der Kunsthalle Würth und der Johanniterkirche gibt es stündlich Kurzführungen. Petra Brüning bietet drei Kunstspaziergänge durch die Stadt an. Im Neuen Globe dreht sich alles um das Sammeln von Geschichten aus fast 100 Jahren Freilichtspielen. Kulturelle Begegnungen mit China gibt es in der Hirtenscheuer. „Literatur von hier“ präsentiert die Stadtbibliothek. Der wohl jüngste Künstler Luis (14) zeichnet in der Langen Straße kostenlose Schnellporträts.

Die leerstehende Brückenapotheke wird von Michael Klenk und Konrad Sedlar bespielt. Sedlar thematisiert den Krieg in seiner Heimat Ukraine. Im Goethe-Institut sind Werke von Akbar Sharifi (Afghanistan) und David Grigoryan (Ukraine) zu sehen. Vielversprechend ist das große Kunstprojekt „Melting Society“ des jungen Placebo-Kollektivs in der Alten Spinnerei.

Musikalische Angebote reichen von DJ-Sounds des Orte-Kollektivs über afrikanische Klänge, Orgelmusik und Singalong bis zum Konzert der Künstlerin Nicole Bianchet vor ihren Werken in der Kunsthalle sowie einer Uraufführung der Komponistin Susanne Zargar-Swiridoff.

Für das leibliche Wohl ist an vielen Stationen gesorgt. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall ist Sponsor der Langen Kunstnacht.

Installationen leuchten

Zudem werden eine Vielzahl weiterer Beteiligter und offener Ateliers aufgelistet, die alle im Programmflyer zu finden sind. Eine Feuershow, Marionettentheater, Sascha Hubs Lichtkunst und viele weitere Höhepunkte der vergangenen Kunstnächte sind wieder zu sehen.