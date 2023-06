20 000 Euro Schaden entstanden einer 63-Jährigen in Künzelsau. Da sich die Tochter der Frau in einer finanziellen Notlage befand, recherchierte diese über das Internet eine Seite, in der mit der Geldvermehrung geworben wurde. Die Tochter übersandte ihrer Mutter den Kontakt eines angeblichen Finanzberaters.

Dieser meldete sich nach der Kontaktaufnahme bei der 63-Jährigen und überredete sie, Fernzugriffs-Apps auf ihrem Mobiltelefon zu installieren. Nachdem er Zugriff auf das Gerät erhalten hatte, überredete er sie, einen Privatkredit über 20 000 Euro aufzunehmen und diese auf eine Krypto-App zu überweisen. Nachdem diese Überweisung durchgeführt wurde, brach der Kontakt ab.

Darauf sollten Sie achten

Die Tipps der Polizei, um solchen Fällen vorzubeugen: