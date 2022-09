Das Permanent Make-up (PMU) bekommt immer mehr Zuspruch und gewinnt an Bedeutung. Doch warum ist das so und was sind die Vorteile? Ich selbst trage es, da ich morgens im Bad nur sehr wenig Zeit habe. Aufstehen, frühstücken, meine Tochter zur Schule bringen, mit dem Hund rausgehen und dann ab in de...