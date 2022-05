Was für ein befreiendes Gefühl: Die Erleichterung war groß, als Anfang April die Maskenpflicht im Alltag weitestgehend aufgehoben wurde. So auch bei uns im Salon. „Darf ich die Maske wirklich runternehmen?“, fragten unsere Kunden und auch unsere Teammitglieder, da es für sie noch so ungewohn...