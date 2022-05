Genauso groß wie die Brotvielfalt in Deutschland ist in vielen Fällen auch die dazugehörige Sprachkultur. So gibt es für das gängige Brötchen viele verschiedene Begriffe. Es kann je nach Region zum Beispiel Semmel, Rundstück, Schrippe oder natürlich Weckle heißen. Noch ausgefallener wird es...