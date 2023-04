Laut Wetterexperten fällt kein Regen am Samstag. Bedeckter Himmel und Temperaturen bis 16 Grad erwarten die Teilnehmer am 31. Gaildorfer Kocherlauf. Anmeldungen über die Website der Stadtwerke Hall sind nicht mehr möglich. Die Frist lief in der Nacht zum Donnerstag ab. Wer in einer der sechs Kate...