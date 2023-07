Während Autofahrer sowie Fußgänger und Radfahrer rege die neue Behelfsbrücke über den Kocher bei Gaildorf-Münster nutzen, geht es beim Bau der eigentlichen Brücke direkt daneben voran. Auf Nachfrage berichtet das Regierungspräsidium, dass derzeit die Vorbereitungen für die Herstellung der Widerlager und den Pfeiler auf der Mittelinsel laufen. Der Aushub der Baugrube in Richtung Gaildorf sei bereits abgeschlossen. In dieser Woche fänden die Schalungsarbeiten statt. Im Anschluss daran erfolgen Bewehrungs- und Betonagearbeiten. Anschließend geht es an den Mittelpfeiler sowie das Widerlager in Richtung Münster.