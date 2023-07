Das Diak-Klinikum in Hall rutscht wohl im Jahr 2022 in Rote Zahlen. Am Aktionstag machen Ärzte und Klinikleitung auf die prekäre Situation vieler Kliniken im Land aufmerksam.

Wie lange kann ein Krankenhaus das durchhalten? Diese Frage wollten die Verantwortlichen des Kreisklinikums und des Diakone...