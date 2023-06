Das Klinikum des Landkreises in Crailsheim schreibt ein Defizit von 5,4 Millionen Euro im Jahr. Das Diak in Schwäbisch Hall rutscht wohl 2022 in die roten Zahlen. Genau will das Diakoneo, zu dem das Diak gehört, die Zahlen nicht nennen.

Beide Klinikleitungen sind einem Aufruf der Deutschen Krankenh...