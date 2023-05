Unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Event“ organisiert das Gaildorfer Jugendzentrum G57 in Gartenstraße eine Kleidertauschparty. Diese findet am Pfingstsamstag, 27. Mai, statt.

„Es existiert nach wie vor zu viel Kleidung, die nur kurz oder gar nicht getragen wird und dann eventuell sogar im Müll landet. Wer Lust hat, darf also den eigenen Schrank durchforsten und eine Tasche mit Kleidungsstücken zusammenstellen die selbst nicht mehr getragen werden, aber dennoch in gutem Zustand sind“ heißt es in der Ankündigung. Maximal sollen 20 Stücke pro Person angegeben werden.

Frische Waffeln und Musik

Die Klamotten können Interessierte dann am Samstag, 27. Mai, direkt ins Gaildorfer Jugendzentrum mitbringen und sich selbst an der Auswahl bedienen. „Bitte bringt keine dreckige, fleckige oder kaputte Kleidung sowie Unterwäsche und Socken“, betonen die Veranstalter in ihrer Mitteilung.

Während des Kleidertauschs werden frische Waffeln geboten, dazu läuft „gute Musik“. Die Kleidertauschparty findet von 15 Uhr bis 19 Uhr statt. Teens, Erwachsene und Junggebliebene seien herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist kostenlos.