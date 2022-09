Kirchenmusik an St. Michael ohne das Ehepaar Enßle? So richtig vorstellen kann man sich das eigentlich noch nicht. Und doch steht der Abschied unmittelbar bevor: Am Donnerstag, 29. September, dem Michaelistag, werden Ursl Belz-Enßle und Kurt Enßle um 19.30 Uhr noch einmal mit der Kantorei St. Mic...