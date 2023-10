Der Gaildorfer Kinoverein zählt heute 200 Mitglieder. 31 der damaligen Gründungsmitglieder sind noch immer an Bord. Diese Gründung liegt nun 20 Jahre zurück: Am 3. Oktober 2003 zeigten die Sonnenlichtspiele, die 52 Männer und Frauen am 4. September aus der Taufe hoben, den Film „Goodbye Lenin...