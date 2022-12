Reinhold Maier (Christian Pätzold, am Tisch links), Ministerpräsident von Württemberg-Baden, und Gebhard Müller (Richard Sammel, am Tisch Mitte), Ministerpräsident von Württemberg-Hohenzollern, wollen einen vereinigten Südweststaat. Der badische Staatspräsident Leo Wohleb (Stefan Preiss, am Tisch rechts) fürchtet um den Verlust Badens Kultur und Identität. © Foto: Verleih