Großes Glück beim Ballonstart auf der Großen Treppe. Die Sonne strahlt am 17. Mai und es prasselt dieses Mal kein Regen von oben herab. „Wir zählen von zehn runter“, ruft Oberbürgermeister Daniel Bullinger ins Mikrofon. Er war zuvor von einer Delegation des Kleinen Siedershofs aus seinem Büro geleitet worden, das sich mit Blick auf den Marktplatz im Rathaus befindet. Bei Null lassen die Kinder die Schnur los und die bunten Ballons machen sich auf den Weg in Richtung der Wolken.

In diesem Jahr fliegen die meisten richtig schnell nach oben. Nur wenige bleiben am Boden zurück oder finden im Maibaum, der noch auf dem Marktplatz steht, ein neues Zuhause.

Das Programm

Der Nachmittag am 17. Mai gehört ganz den Kindern. Weit über 90 Institutionen, Einrichtungen und Vereine haben sich Aktionen für Kinder ausgedacht. Neu dabei ist in diesem Jahr unter anderem Vorlesefriseur Danny Beuerbach, außerdem bringt die Abteilung Stadtplanung den Kindern spannende Informationen und Details zum „Lebensraum Fluss“ nahe. Beim Stand der Stadtwerke auf dem Eventplatz wird es zwischen 15 und 16 Uhr die Möglichkeit geben, sich mit dem NachHALLtiger und dem Haalgeist fotografieren zu lassen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Wasser erleben

Besonderheit in diesem Jahr: Aufgrund der Baumaßnahmen am Unterwöhrd können dort keine Aktivitäten stattfinden. Stattdessen wird die neue Kocherpromenade eingeweiht und bietet mit vielen Spiel- und Aktionstationen einen neuen Anlaufpunkt. Die bunten Koinobori, sogenannte Karpfenflaggen, wurden von den Grundschulkindern der Stadt liebevoll gebastelt. Karpfenflaggen werden in Japan zum Kindertag aufgehängt – eine passende Aktion fürs Haller Kinderfest also. Um 17 Uhr ist der Abschlusstanz der Kleinen Sieder auf dem Grasbödele, doch für die 6- bis 12-Jährigen geht es noch bis 20 Uhr an der Sport- und Freizeitanlage Weilerwiese mit Bubble-Bällen weiter. Kinder bis 11 Jahren, die mit dem Bus kommen, können mit dem Fahrschein für die Hinfahrt umsonst zurückfahren.