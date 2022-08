Anklage gegen Mutter des getöteten Kindes in Bopfingen

Das Portal berichtet, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ellwangen habe auf Anfrage mitgeteilt, dass man nun auch Anklage gegen die Mutter erhebe. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen werfe ihr „Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassung“ vor.

Nach Angaben des Sprechers sei die Mutter nicht gegen die massive Gewalt eingeschritten, obwohl sie gewusst habe, dass ihr Lebensgefährte das Kind misshandelte. Der Prozess solle Ende November 2022 vor dem Amtsgericht Ellwangen stattfinden.

Schon während des Prozesses hatte es immer wieder geheißen, die Mutter habe sich nicht groß um das Kind gekümmert, eine Verteidigerin hatte ihr deswegen im Plädoyer eine Mitschuld vorgeworfen.

Kind in Bopfingen zu Tode misshandelt

Damit setzt sich die Aufarbeitung des traurigen Falles auch nach dem ersten Urteil fort. Was war im Herbst 2021 geschehen? Der 33-Jährige hatte das Kind in Bopfingen massiv misshandelt. Das Kind hatte Verletzungen am ganzen Körper und sogar Bisswunden. Er trat dem kleinen Jungen unter anderem so heftig in den Bauch, dass er am 21.10.2022 schließlich an einem Darmabriss im Krankenhaus starb.

14 Jahre Haftstrafe für den Angeklagten