Er hat sich eine Jacke über den Kopf gelegt, als er am Freitagmorgen in den Saal der Großen Strafkammer am Landgericht Heilbronn in Handschellen hineingeführt wird. Drinnen warten mehrere Fotografen und Kameraleute von bundesweiten Medien. Es ist der Prozessauftakt vor dem Landgericht Heilbronn z...