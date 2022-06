Rund 30 Hallerinnen und Haller sind am frühen Dienstagabend einer Einladung der Stadtverwaltung in den Neubausaal gefolgt: Anett Rose-Losert, Geschäftsführerin des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg und Dr. Matthias Michel, Ärztlicher Direktor der Klinik, haben die Pläne zum Bau einer Einrich...