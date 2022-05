Nach zwei Jahren ist es endlich wieder soweit: Die VR Bank Job-Börse kann wieder in Präsenz stattfinden. Am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr, haben Schüler und Jugendliche die Möglichkeit, sich über die vielfältigen Berufs-, Ausbildungs- und Studienangebote in der Region zu informieren. Auch Eberhard Spies, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Heilbronn Schwäbisch Hall, freut sich sehr auf die Präsenzveranstaltung: „Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig auch der persönliche Kontakt ist.“

Damit selbst in Pandemie-Zeiten Schulabgänger und Unternehmen zueinanderfinden konnten, hat die VR Bank ihre Job-Börse 2020 und 2021 ins Internet verlegt. „Die ,Digitale Job-Börse Click it’ war eine erfolgreiche Alternative in dieser schwierigen Zeit. Aber den direkten Kontakt bei der Messe, die Gespräche mit den Auszubildenden und den Ausbildungsverantwortlichen kann sie nicht ersetzen“, ist sich der Vorstandsvorsitzende sicher. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Auswahl an Berufen, Studiengängen und Weiterbildungsmöglichkeiten beinahe unbegrenzt ist, sei die persönliche Beratung besonders wichtig, ergänzt er.

Spielerisches Kennenlernen

Über 100 Firmen, Institutionen, Innungen und Hochschulen präsentieren sich nun am Samstag auf der Messe in Steinbach, die 2022 bereits zum 17. Mal stattfindet. Für Jugendliche und Schulabgänger ist es die perfekte Gelegenheit, sich einen Überblick über die Angebote zu verschaffen und erste Kontakte mit den Ausbildungsverantwortlichen zu knüpfen. Daneben sorgen die Aussteller auch wieder für reichlich Unterhaltung: Mitmach-Stationen, Quiz und Psycho-Tests laden ein, die Unternehmen auf spielerische Art näher kennenzulernen. „Es ist wirklich beeindruckend, was die Firmen wieder auf die Beine gestellt haben, um sich erfolgreich zu präsentieren“, hebt Eberhard Spies hervor.