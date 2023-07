Bis Montag tost wieder der jährliche Jakobimarkt in Schwäbisch Hall. Seit über 800 Jahren wird hier einer der ältesten Märkte der Region abgehalten.

Der Krämermarkt auf dem Haalplatz und in der Innenstadt bietet bis Montagabend alles an, was das Herz begehrt: Textilien, Leder- und Strickwaren, Haushaltsund Korbwaren sowie Reinigungs-, Pflege- und Kosmetikartikel und noch vieles mehr. Aufgrund des Abbaus des Krämermarktes ist der Haalplatz bis 25. Juli (bis 12 Uhr) gesperrt.

Der verkaufsoffene Sonntag am 23. Juli in der Schwäbisch Haller Innenstadt lädt die Gäste von 12 Uhr bis 17 Uhr zum Bummeln und Verweilen ein. Die Innenstadt ist an diesem Tag von 11 Uhr bis 18 Uhr für Autos, auch für Anlieger, gesperrt. Hierbei handelt es sich um eine Vollsperrung aufgrund der Veranstaltung.

Der Verein Schwäbisch Hall Aktiv e. V. bietet nach dem großen Erfolg im letzten Jahr erneut die Jakobitaler-Aktion an: Kundinnen und Kunden, die am Freitag, Samstag oder am Sonntag bei teilnehmenden Schwäbisch Hall aktiv- Mitgliedern einkaufen, erhalten Jakobitaler. Die Taler können bis Montagabend beim Rummel in Steinbach eingelöst werden.

Tolle Attraktionen und viel Programm für die ganze Familie bietet der Vergnügungspark, der schon seit über 50 Jahren auf den Kocherwiesen in Steinbach stattfindet. Ob eine Fahrt in einem der bunt beleuchteten Fahrgeschäfte, Spaß bei zünftiger Musik im Festzelt oder Leckereien an den verschiedenen Imbiss- und Süßwarenständen: Hier ist für jeden etwas dabei! Das große Festzelt und der Biergarten sorgen am Festwochenende für ausgelassene Stimmung. Besonders die Musik steht im Mittelpunkt: An jedem Abend wird Live-Musik geboten und ein buntes Rahmenprogramm rundet das Fest ab.

Am Samstag im Zelt: 19 Uhr Partyband „Grumis“.

Sonntag:

12 Uhr Biergarten-Frühschoppen mit dem Duo „Dolce Vita“

18.30 Uhr „Mega-Mallorca-Party“ mit der Band „Bayernmän“ im Festzelt. Highlight: Nancy Franck & Schäfer Heinrich

19 Uhr Ladies Night auf dem Festplatz

Montag: