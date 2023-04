Bis in das Jahr 2019 hat die Polizei den Instagram-Account eines jungen Syrers aus Gaildorf überprüft. Sie wurde fündig: Auf einem Stirnband, das er damals präsentierte, war die schwarze Flagge des IS (Islamischen Staates) abgebildet. Ein solches Kennzeichen öffentlich zur Schau zu stellen, is...