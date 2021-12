Das Landesgesundheitsamt meldet am Wochenende 229 neue Fälle. 148 davon wurden vom den Gesundheitsamt des Landkreises am Samstag nach Stuttgart übermittelt, 81 neue Corona-Infektionen am Sonntag. An beiden Tagen ist kein weiterer Bürger aus dem Landkreis an und mit Covid gestorben. Insgesamt sind seit Beginn der Corona-Aufzeichungen 275 Bürger aus dem Kreis an oder mit dem Virus verstorben.