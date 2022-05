Die erste Amtszeit von Bürgermeister Frank Zimmermann neigt sich dem Ende zu. Am 26. Juni tritt er bei der Wahl erneut an. Nach acht Jahren als Stadtoberhaupt von Gaildorf freut er sich darüber, dass die Bürgerinnen und Bürger mittlerweile mehr schätzen, was sie an ihrer Stadt und am Limpurger ...