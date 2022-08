Gemeinderatssitzung in der Fichtenberger Gemeindehalle. An der Decke sind die Rohre der Lüftungsanlage zu sehen, von der sich am Sonntag ein Rohrarm gelöst hat. Hinter der Rückwand befindet sich der Gymnastikbereich, in dem die SKF-Theatergruppe proben wird, bis die Lüftung gesichert und freigegeben ist. © Foto: Richard Färber