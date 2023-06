Direkt im Anschluss an die Erdbeerzeit, die langsam dem Ende entgegengeht, freuen wir uns in der Backstube über frische Johannisbeeren. Diese kleinen Perlen erfrischen durch ihre Säure gerade im Sommer ganz besonders. In der Kombination mit etwas Süßem ergibt sich ein komplexes süßsaures Arome...