Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Mittwochvormittag in der Ulmenstraße in Sulzbach/Murr. Ein Gewehrprojektil durchdrang dort gegen 9.25 Uhr an einem Wohngebäude eine Terrassentür. Dabei splitterte ein Rahmenteil am Fenster ab, welches in der Folge einen 32-jährigen Mann am Finger tra...