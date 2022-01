Das mobile Team des Impfstützpunktes in Crailsheim-Roßfeld „tourt“ gerade durch das Limpurger Land. Vergangene Woche machte es in Fichtenberg Station, am Sonntag war Sulzbach-Laufen dran, gestern Oberrot.

In der Stephan-Keck-­Halle wurden zwischen 14 und 20 Uhr die Vakzine Moderna, Biontech ...