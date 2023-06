Es ist so, wie wenn man sich einem Tierheim nähert – Hunde bellen aufgeregt, um die Ankunft eines Fremden anzukündigen. Doch was vor dem Gebäude in der Sulzbach-Laufener Brünst auffällt und sich von Tierheimen unterscheidet, ist ein kleines Gehege im Gras. Dort sitzt, zusammengekauert und san...