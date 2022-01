Durch mehrere Bisse einer englischen Bulldogge wurde ein 61-Jähriger am Montagabend in Heubach schwer verletzt. Das meldet das Polizeipräsidium Aalen. Der Mann hatte den 36-jährigen Hundehalter, der neben ihm in der Hornbergstraße wohnt, angesprochen, da dieser zuvor wohl extrem laute Musik ge...