Viele Menschen in Schrozberg dürften sich in der Nacht auf Freitag (04. August) über den Lärm in der Luft gewundert haben. Ein Hubschrauber kreiste gegen 23 Uhr über dem Ort. Hintergrund war eine Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Aalen. Sie suchte eine 83-jährige Frau. Bis zum Morgen konnte sie noch nicht gefunden werden, teilte Pressesprecher Jonas Ilg auf Nachfrage mit. Details könne er noch nicht nennen. Eine öffentliche Fahndung nach der Vermissten gebe es noch nicht. „So etwas muss immer zuerst mit den Angehörigen abgesprochen werden“, erklärte der Polizeisprecher. Die Suche werde voraussichtlich heute fortgesetzt. Ob dann wieder ein Hubschrauber zum Einsatz komme, sei noch unklar.

Hubschraubereinsatz auch in Murrhardt-Mettelbach

Nur eine Stunde später kam bei einer weiteren Vermisstensuche nur 50 Kilometer Luftlinie weiter ebenfalls ein Hubschrauber zum Einsatz. Im Rems-Murr-Kreis kreiste der Helikopter gegen Mitternacht über Murrhardt-Mettelbach. Dort wird ein 65-jähriger Mann vermisst. Auch hier bleib die Suche bislang ergebnislos, im Laufe des Tages wird über das weitere Vorgehen entschieden.

Aufsehenerregende Einsätze mit Polizeihubschraubern