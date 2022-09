Am Donnerstagabend setzte die Polizei in Obersontheim und Unterfischach (Kreis Schwäbisch Hall) einen Hubschrauber ein. Der Grund ist die Suche nach einem Straftäter, wie die das Polizeipräsidium Aalen mitteilt. Einer Polizeistreife war der polizeibekannte 39-Jährige in Obersontheim aufgefallen....