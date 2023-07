Heimat ist mehr als nur ein Ort. Heimat bezeichnet ein Gefühl der Verbundenheit, des Geborgenseins. Schwäbisch Hall ist Heimat. Und das für viele Menschen als ein Ort, den darüber hinaus noch viele Touristen attraktiv finden.

Die Aktion der Zeitung „Hier sind wir zu Hause“, betont die Zugehörigkeit der Bürger zu ihrem Wohnort. Wir stellen daher auf Sonderseiten eine Familie vor, die eine Heimat in Hall gefunden hat. Es folgt eine Sonderseite mit einem Highlight aus dem Bereich Sport: Ein Trainer gibt Einblicke in die Erwartungen vor dem großen Bundesliga-Cup.

Beim dritten Thema, der Kulinarik, begeben wir uns in die Welt der alltäglichen Genüsse vieler Menschen. Wir stellen die Köstlichkeiten dar, die man im Fast-Food-Hotspot der Schwatzbühlgasse kaufen kann. Die Themen Kultur und Freizeit schließen sich an.

Mitmachen ist erwünscht

Weil das Haller Tagblatt von Inspirationen, Ideen und Wünschen der Leser profitiert, startet es eine kleine Umfrage. Von der Zufriedenheit mit den Schulangeboten über Radwege und Kulturveranstaltungen wollen wir wissen, was in der Stadt am Kocher besonders gut funktioniert und wo es vielleicht auch noch Probleme gibt. Sie können dabei gerne ab jetzt selbst mit abstimmen auf www.meinhallertagblatt.de/hall. Die Ergebnisse der Online-Umfrage werden umso relevanter , je mehr Menschen mitmachen. Wie die Aussagen zu bewerten sind und wo es vielleicht noch an der ein oder anderen Stellschraube zu drehen gilt, das erörtern am 18. Juli Chefredakteur Dr. Marcus Haas und Oberbürgermeister Daniel Bullinger im Gespräch. Dann kommt die Aktion „Hier sind wir zu Hause“ auf ihrem Höhepunkt an. Denn am Dienstag, 18. Juli, steigt ein Fest für Bürgerinnen und Bürger auf dem Haalplatz.

Rabatt mit Gutschein

Der kleine Siedershof tritt auf. Es wird in der Tracht getanzt, bei hoffentlich nicht zu heißen Temperaturen. Doch auch für die Erfrischung ist gesorgt. Biergartenwirt Paul Bonin und sein Team bewirten die Gäste. Abonnenten erhalten bei Vorlage des Verzehrgutscheins (der im Haller Tagblatt am Samstag beiliegt) an diesem Abend 1 Euro Rabatt für eine Bestellung im Biergarten.

Die Jugendfeuerwehr bietet eine Mitmachstation an. Für ein Kinderprogramm ist gesorgt.

Ein weiterer Höhepunkt der Feier: Das Siegerbild eines Malwettbewerbs wird zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr gekürt. Gleich vier Einrichtungen haben sich daran beteiligt. Kinderhaus Katharina, Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall, Kindergarten Pfiffikus und Waldkindergarten Einkornwichtel. Die Kinder haben zum Thema „Heimat“ ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Bei allen Teilnehmern werden Wünsche wahr. Die Siegergruppe erhält 250 Euro, um sich einen Wunsch in der Einrichtung zu erfüllen. Die weiteren teilnehmenden Gruppen erhalten je 150 Euro.

Kinder werden Künstler

Bei der vergangenen Veranstaltung von „Hier sind wir zu Hause“ in Untermünkheim kamen dabei kleine Meisterwerke heraus. Die Kinder in Untermünkheim malten vor allem Störche, die in ihrer Gemeinde brüteten. Mal sehen, was die Schwäbisch Haller Kinder mit „Heimat“ verbinden?

Ab 20 Uhr tritt der Schlagerstar „Carmen Lehmann“ auf. Für die Sängerin ist das ein Heimspiel, denn sie singt ab und zu im Biergarten in Hall.

Mitarbeiter der verschiedenen Abteilungen stehen bei dem Leserfest (Eintritt frei, keine Anmeldung) auf dem Haalplatz als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bereit und freuen sich auf viele Gespräche.