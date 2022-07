In einer Online-Umfrage und beim Vor-Ort-Termin von „Hier sind wir zu Hause“ konnten die Untermünkheimerinnen und Untermünkheimer einen Fragebogen ausfüllen und ihre Gemeinde in neun Bereichen bewerten, in dem sie Schulnoten von 1 bis 6 vergaben. Am Ende wurde noch nach einer Gesamtnote ge...