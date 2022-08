Sie springen aus dem Flugzeug und rasen mit über 200 km/h dem Erdboden entgegen. Sie fahren mit dem Rennrad knapp 7000 Kilometer quer durch Europa. Und sie trainieren so lange auf der Laufbahn, bis die Lunge schmerzt und die Muskeln brennen – einige Hohenloher sind in ihrer Freizeit echte Grenzgänger. Sie haben ihre Passion gefunden. Larifari ist dabei keine Option. Was das bedeutet, haben wir in unserem Titelthema in Erfahrung gebracht.

Ebenfalls extrem, aber auf eine ganz andere Art und Weise, ist der Erfolg von Ballermann-Sänger „Schürze“. Was er zur aktuellen Diskussion rund um seinen Hit „Layla“ sagt, könnt ihr in der Burger/Barber/Bier-Reportage lesen. Die Region hat zwar kein Meer und keinen Strand wie Mallorca, aber in Sachen Events sehr viel zu bieten: Wir haben für euch wieder unsere Highlights des Monats gesammelt.

Liebe Leserinnen und Leser, wir wünschen euch viel Spaß mit unserer August- & September-Ausgabe. Lasst es euch gutgehen!

Euer Hohenlohe Trends-Team