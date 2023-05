Na, überrascht? Unser Covermodel für die Mai-Ausgabe ist ein ganz bemerkenswerter Geselle – der Luchs mit seinem eindringlichen Blick. Warum das Ganze? Weil es in dieser Ausgabe um Wildtiere geht. Und vielleicht streift ja schon bald wieder ein Luchs auch durchs Hohenloher Land? Ob das wahrscheinlich ist, wie du dich verhalten solltest, wenn du im „wilden Wohnzimmer“ unterwegs bist und was nötig ist, um Rehkitze zu retten, das kannst du auf sechs Seiten zum Thema „Faszination Wildtiere“ lesen.

Und auch sonst ist das Mai-Magazin wieder voller spannender Themen: Der Schichtwechsel führt meine Kollegin Eileen Scheiner auf eine Autobahn-Baustelle. Im Place to be stellen wir euch einige kreative Köpfe aus Rothenburg ob der Tauber vor. Außerdem gibt’s Tipps zum aufgeräumten Arbeitsplatz und einem gelungenen Start in die Freibad-Saison.

Genießt den Mai und habt viel Spaß beim Lesen und Entdecken der Mai-Ausgabe

Folgt ihr uns schon?

