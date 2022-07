Habt ihr auch so auf die heiße Jahreszeit hingefiebert? Laue Nächte nach sonnigen Tagen, der Duft von blühenden Feldern und glühenden Straßen – nicht nur bei den hohen Temperaturen zieht es viele an die Flüsse. Kocher, Jagst und Tauber bieten herrliche Möglichkeiten, um die Freizeit am glitzernden Nass zu verbringen. Ob beim Angeln, Kajakfahren oder Stand-up-paddling – wir haben einige Hohenloher dabei begleitet.

Doch Sommer kann endlich auch wieder positiven Stress bedeuten: Ein Event jagt derzeit das andere – und das nicht nur in Schwäbisch Hall, unserem „Place to be“ in diesem schönem Monat, sondern in der ganzen Region. Ihr braucht noch Inspiration? Dann schaut auf unsere Event-Seiten! Profi-Tänzer Florian Lochner berichtet außerdem von seiner großen Leidenschaft. Trends-Redakteurin Alisa Grün durfte hingegen testen, ob eine Matsch-Kur während eines hürdenreichen Zehn-Kilometer-Laufes ihr neues Hobby wird. Neugierig? Dann ab zu unserer Serie Testerella.

Genießt den wunderbaren Monat Juli. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der Print- oder Online-Ausgabe

Euer Hohenlohe Trends-Team