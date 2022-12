Feliz Navidad – so wünschen sich die Spanier „Frohe Weihnachten“. Die Italiener sagen „Buon Natale“, die Griechen „Kalá Christoúgenna“ und die US-Amerikaner wünschen „Merry Christmas“. Doch wie feiern diese Nationen eigentlich das Fest der Liebe? Wir haben mit sechs Hohenlohern gesprochen, die uns von den Bräuchen und Traditionen in ihrem Heimatland erzählen.

Unsere weihnachtliche Ausgabe hat aber noch mehr zu bieten: Geschenketipps, alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in der Region und ein leckeres Rezept findet ihr im Heft. Außerdem waren wir zum Schichtwechsel beim Fahrzeugeinrichter Bott in Gaildorf und haben einen Abstecher nach Öhringen gemacht, unseren „Place to be“ im Dezember. Und wer auf der Suche nach Partys und Konzerten ist, wird ebenfalls in der gedruckten Variante oder der Online-Ausgabe fündig.

Wir wünschen euch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Euer Hohenlohe Trends-Team